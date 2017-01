WebRadio Océan Indien est un logiciel gratuit qui permet d'écouter

la radio en ligne dans les différents îles et continent de l'océan indien.

Voici la liste des îles et continent concernés par la Web radio :



- Ile Maurice

- La Réunion

- Madagascar

- Mayotte



Ce regroupement se retrouve également dans l'application pour une recherche simple et intuitive.

C'est à dire que les utilisateurs peuvent facilement trouver une radio en fonction d'un

lieu choisi.



Exemple:

L'utilisateur lance l'application. il choisit le lieu qui lui intéresse ensuite il clique sur

l'une des radios qui lui sont proposées.

il peut dès lors écouté la radio.



Télécharger

Radio Océan Indien















Pour plus d'infos: http://radio_ocean_indien.id.st

